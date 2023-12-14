Егор Перминов, проживающий в поселке Рефтинский в Свердловской области, дозвонился на прямую линию с президентом Российской Федерации и задал вопрос о плачевном состоянии местной больницы. Владимир Путин выслушал вопрос и пообещал разобраться в ситуации.

«Наша беда и проблема заключается в отсутствии здравоохранения. Власти активно занимаются благоустройством территорий, но не больниц — они находятся в полной разрухе. Нехватка оборудования… зарплаты персонала оставляют желать лучшего. В таких условиях мы не можем получить нормальную медпомощь и просим помочь», – рассказал Перминов.

По словам свердловчанина, местные власти находят деньги на благоустройство населенного пункта, но не выделяют должных средств на ремонт больницы и закупку современного оборудования.