Егор Перминов, проживающий в поселке Рефтинский в Свердловской области, дозвонился на прямую линию с президентом Российской Федерации и задал вопрос о плачевном состоянии местной больницы. Владимир Путин выслушал вопрос и пообещал разобраться в ситуации.
«Наша беда и проблема заключается в отсутствии здравоохранения. Власти активно занимаются благоустройством территорий, но не больниц — они находятся в полной разрухе. Нехватка оборудования… зарплаты персонала оставляют желать лучшего. В таких условиях мы не можем получить нормальную медпомощь и просим помочь», – рассказал Перминов.
По словам свердловчанина, местные власти находят деньги на благоустройство населенного пункта, но не выделяют должных средств на ремонт больницы и закупку современного оборудования.
«Мы обязательно продлим программу первичного звена здравоохранения. Немало сделано, но, судя по тому, что сейчас мы видим, явно недостаточно. Мы проблему эту понимаем и программу создали специальную, будем ее продолжать, здесь очень важно уделить особое внимание сельской местности, населенным пунктам на селе. Туда уходит больше половины средств, которые выделяют первичному звену», – ответил свердловчанину Путин.