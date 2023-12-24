Известный музыкант и исполнитель Антон Зацепин, ставший знаменитым после участия на шоу «Фабрика звезд», поделился своим мнением о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Во время интервью с журналистами артист рассказал, что Примадонна, по всей вероятности, вернется на родину.

По словам Зацепина, он давно уже пересмотрел свои взгляды на жизнь, осознав самые важные моменты. По словам артиста, он уже как пять лет вообще не употребляет алкоголь и на первое место ставит свою семью. Сейчас Антон счастлив в браке со своей третьей супругой Еленой Вербицкой и даже не задумывается о том, чтобы покинуть родную страну.

«Я осознал, что я настоящий русский. Зачем мне уезжать и куда? У меня тут семья, дочь, мама… Что я буду делать где-то еще?» – заявил артист во время интервью.

По поводу Аллы Пугачевой певец сказал, что уверен в скором возвращении Примадонны на родину. Он считает, что Алла Борисовна вернется в Россию не для продолжения музыкальной карьеры, а ради родных и близких, чтобы полноценно жить в родной стране.