Британское издание The Daily Mirror опубликовало материал, автор которого уверен, что коллективный Запад не имеет ничего для противопоставления российскому ракетному комплексу «Авангард».

«Оружие такого рода является единственным в мире. Путин говорит, что Запад не сможет остановить его», – отмечает журналист издания.

По информации The Daily Mirror, ракеты РК «Авангард» способны достигать со сверхзвуковой скоростью – в 27 раз превышают скорость звука. Прежде чем поразить заданный объект, комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком должен выйти за пределы атмосферы планеты. Поражение цели в любой точке мира происходит менее, чем за полчаса.

О создании РК «Авангард» заявил президент России Владимир Путин еще в 2018 году во время своего выступления перед Федеральным собранием. Данный комплекс включает в себя межконтинентальную баллистическую ракету УР-100Н УТТХ и гиперзвуковой планирующий крылатый блок. Имеет способность осуществлять полет в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости.