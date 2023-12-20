Член «Команды Путина» и российский писатель Захар Прилепин назвал главную мечту за всю свою политическую карьеру. По его словам, он планирует выздороветь, пройти медкомиссию и до завершения СВО заниматься военной деятельностью. Такое заявление писатель сделал во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«Я хочу дойти до Киева, это главное желание в моей политической карьере», – рассказал Прилепин.

Писатель подчеркнул, что чувствует себя уже достаточно хорошо, отметив, что ходит без палочки и не ездит на инвалидной коляске. Также он опроверг слухи о появившихся внутри партии «Справедливая Россия – За правду» разногласиях.

Напомним, что автомобиль Захара Прилепина был взорван на трассе Нижегородской области 6 мая. Писатель получил ранения, а Александр Шубин, также находящийся в этом автомобиле, погиб. Правоохранители задержали причастного к взрыву, который сознался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.