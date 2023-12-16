Советский инженер Всеволод Евгеньевич Бахчиванджи в послевоенные годы занимался разработкой автоматической коробки передач и мечтал создать доступный и легкий в управлении малолитражный автомобиль для советских граждан. Его идеи воплотились в опытном образце под названием РЭАФ-50. Историю создания уникального автомобиля опубликовал журнал «За рулем».

После Великой Отечественной Войны в стране по официальным данным было около 2 миллионов инвалидов, которые нуждались в специальных транспортных средствах. При этом даже самый доступный автомобиль на рынке СССР Москвич-400 мог себе позволить далеко не каждый гражданин.

Инженер Бахчиванджи сумел убедить руководство Латвийской ССР дать добро на разработку нового автомобиля, производство которого должно было быть налажено мощностях Рижской Экспериментальной Фабрики.

Силовой агрегат объемом 1,14 литров на 32 лошадиные силы конструктор разработал самостоятельно, использовав узлы и агрегаты от двигателя ГАЗ-М20. Автомобиль РЭАФ-50 получил заднемоторную компоновку и причудливую трансмиссию. Коробка передач состояла из гидромуфты и шестеренчатого устройства со свободным ходом. При этом сцепление срабатывало автоматически, когда коленчатый вал раскручивался до 600 об/мин.

Однако в серию автомобиль не пошел, поскольку не смог пройти испытания в НАМИ. Заявленная максимальная скорость в 84 км/час так и не была достигнута на испытаниях, а разгон до 25 км/час за 14 секунд был признан приемной комиссией неприемлемым. Для сравнения Москвич-400 (за основу был взят Opel Kadett образца 1930 года) с мотором на 23 лошадиные силы разгонялся в два раза быстрее.