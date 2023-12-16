В Сети появились слухи, что актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» скончался в больнице. К счастью, эта информация оказалась фейковой. Ее опроверг сам актер, опубликовав видеозапись 15 декабря в своем Телеграм-канале.

«Если что, я не умер. Я в Москве. Чай пью вот», — сообщил Рузиль.

Актер рассказал, что в связи с навалившейся на него популярностью, он стал чаще узнавать о себе неправдивую информацию. По словам Рузиля, в Сети появился фейк, что он якобы судился с букмекерской конторой. К тому же, кем-то с помощью нейросети был сгенерирован его образ и записано от его имени видео. На этом видео Рузиль якобы сообщил о существовании некой тайной серии сериала, которая должна выйти позже.

«Не ведитесь. Это неправда. Но на самом деле очень похоже. Я заценил», — прокомментировал фейки актер.

Следующее свое видео Рузиль Минекаев опубликовал уже из Ярославля. Судя по фону с видеозаписи, актер находился на железнодорожном вокзале Ярославль-Главный.