Отечественный производитель автомобилей компания АвтоВАЗ объявила о возобновлении выпуска двигателей рабочим объемом 1.8 литра. Серийное производство машин Lada Vesta с обновленным силовым агрегатом начнется уже в январе 2024 года. Об этом сообщает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Для возобновления серийного производства силовых агрегатов компания АвтоВАЗ поменяла поставщиков некоторых деталей двигателя с западных фирм на китайские. При этом новый двигатель будут выпускать в паре с вариатором или шестиступенчатой механикой.

Двигатель в импортозамещённом виде получил имя 1.8 EVO. Всего было заменено 25 различных деталей. При этом мощность силового агрегата осталась без изменений и составляет 122 лошадиные силы. Зато теперь в картере двигателя появились ребра, препятствующие отливу масла во время кренов автомобиля, а также поршни с выемками под клапана на случай обрыва ремня.