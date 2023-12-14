С приходом первых морозов и обильных снегопадов автомобильный эксперт журнала «За рулем» решил напомнить 5 самых полезных лайфхаков для водителей в зимний период.

В первую очередь следует проверить наличие смазки в дверных замках, поскольку при определенном сочетании влажности и температуры воздуха внутри механизма может образоваться конденсат, который впоследствии замерзнет. Замки лучше всего обрабатывать специальной литиевой смазкой, которая предотвращает налипание грязи на детали механизма.

Еще один совет от автоэксперта – всегда иметь при себе 2-4 браслета противоскольжения. Иногда обильные снегопады значительно затрудняют выезд с парковки у дома из-за больших сугробов. Поэтому быстро закрепив браслеты на ведущие колеса можно значительно легче преодолеть слишком заснеженный или обледеневший участок дороги.

Иногда бывает, что дверные замки открылись, но дверь не хочет отпираться из-за примерзания резиновых уплотнителей. Проблему можно решить аккуратным постукиванием по периметру рамки стекла. Однако, чтобы искоренить причину необходимо обработать силиконовой смазкой поверхность дверных уплотнителей.