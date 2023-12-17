В странах Европейского союза в последнее время участились случаи, когда власти под различными предлогами стали изымать детей из семей украинских беженцев. Об этом в своем материале со ссылкой на юриста Марину Семенову сообщает издание «Зеркало недели».
«Детей отбирают у родителей под разными предлогами или не выпускают из ЕС. Я не могу однозначно назвать причины этого явления, но, безусловно, выглядит так, будто Европа заинтересована оставлять украинских детей у себя. Что касается детей, рожденных украинками, которые находятся в ЕС со статусом временной защиты, юристы говорят, что это уже третий случай отнятия детей у матерей непосредственно в роддомах», – рассказала адвокат Семенова.
Автор статьи отмечает, что во время неофициального общения с представителями органов власти разных европейских стран удалось узнать причины изъятия детей из семей беженцев.
«В неофициальном общении представители разных органов говорят, что причина в стремлении европейцев освежить генофонд, с которым серьезные проблемы, и вообще – европейцы не хотят рожать детей. Поэтому украинские дети в Европе очень уместны», – пишет автор материала.