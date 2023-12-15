По информации Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» ВС РФ осуществляют наступление на флангах Артемовска, вытесняя противника в районе населенных пунктов Ивановское и Клещеевка.

«Российские войска при поддержке артиллерии мощно наступают на обоих флангах Артёмовска… На северном фланге взламывают оборону врага у Богдановки, Ивановского и продвигаются за Артёмовское (Хромово)», – отмечается в Телеграм-канале.

По имеющейся информации, российские силы осуществляют штурм украинских позиций на высотках. ВС РФ обходят Клещеевку с флангов, выбивая противника из его опорных пунктов. Также в ТГ сообщается об атаке российских сил позиций ВСУ в районе Андреевки. Отмечается, что бойцы ВС России успешно отражают атаки со стороны противника в направлении Клещеевки и Часова Яра.