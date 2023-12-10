На одном из оперативных направлений в зоне СВО российскому разведывательному беспилотнику удалось обнаружить украинскую реактивную систему залпового огня HIMARS на боевой позиции во время пуска ракет. По данному району был нанесен удар из РСЗО «Град» ВС России. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале Avia.pro.

Российский БПЛА с комплексом оптико-электронной разведки и целеуказания выявил РСЗО HIMARS ВСУ во время пуска управляемых реактивных снарядов GMLRS по целям в тылу ВС России. При этом украинские боевики осуществляли пуски ракет из РСЗО HIMARS на удалении от линии фронта всего в 10-15 километров.

К сожалению, на данном участке фронта у российских артиллеристов не оказалось в наличии высокоточных управляемых боеприпасов «Краснополь-М», поэтому было принято решение нанести удар по покидающей позиции пуска украинской РСЗО HIMARS удар «Градами». Поразить боевую машину противника не удалось.