Администрация ростовского отеля «Добрыня» отказалась сдавать номер военнослужащим ВС России, возвращавшихся в зоне проведения спецоперации после отпуска. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Don Mash.

По словам организатора перевозок, встретивший в аэропорту троих российских военнослужащих, водитель сообщил ей об отказе администрации отеля «Добрыня», расположенного в притаможенной зоне населенного пункта Миллерово, предоставить номер.

Администрация отеля отказала в заселении после того, как узнала, что номер был забронирован для военнослужащих ВС России. По словам администратора отеля «Добрыня», их заведение не обслуживает военнослужащих.

«Люди не хотят потом заезжать с детьми в этот день. Боятся, не хотят. И получается, что у нас тогда только военные. Плюс военные плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют», – заявила владелица отеля.

По ее словам, если она узнает о бронировании номера в ее отеле военнослужащим российской армии, то она сразу же отменяет бронь.