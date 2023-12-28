Вооруженные силы Российской Федерации готовятся взять под контроль новые освобожденные территории на Украине, поэтому набирает большое количество добровольцев в ряды Росгвардии. Военный корреспондент Александр Сладков написал в своем Телеграм-канале прогноз боевых действий на 2024 год.

«Тенденция в СВО (мы не идем вперед единым фронтом, но откусываем новые территории, например, двигаясь к Курахову откусываем Угледар, двигаясь на Севере, откусываем Харьков). Мы готовимся контролировать большие территории, освобожденные от врага, я так понимаю. Отсюда набор добровольцев в Росгвардию, ей тылы от диверсантов чистить», – написал военкор.

По его словам, со стороны противника ситуация выглядит печально. Военное и политическое руководство Украины не может выработать единый план ведения боевых действий на 2024 год.