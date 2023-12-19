Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают наступление в районе Авдеевки в ДНР. Однако освобождение российскими войсками Авдеевки не приведет к одномоментному обрушению украинской обороны, хотя и позволит ВС РФ выйти на оперативный простор. Об этом в своем материале сообщает «Военное дело» со ссылкой на заявление военкора Александра Коца.

«Сама Авдеевка – это крупнейший узел обороны в Донбассе, который готовился как плацдарм наступления ВСУ на Донецк. Соответственно, и уровень фортификационных сооружения там очень серьезный, и оборонительные всякие системы там очень серьезные. Противник, понимая важность этого узла обороны, стягивает туда очень много сил, перебрасывает все ресурсы с Запорожья, из Днепра стратегические резервы туда перебрасываются. Не сказать, что, когда мы возьмем Авдеевку, все посыплется и противник сдастся, но это будет важная, знаковая победа», – заявил военкор.

После освобождения Авдеевки российские подразделения смогут продвинуться в сторону Славянска и Краматорска, где противник успел выстроить еще один мощный рубеж обороны.