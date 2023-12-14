Изображение взято из открытых источников и используется для иллюстрации.

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Западной Украине 14 декабря прогремели мощные взрывы в результате ракетной атаки ВКС РФ. Сообщается о нескольких прилетах по территории аэродрома Вооруженных сил Украины, расположенного в окрестностях населенного пункта Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает украинский Телеграм-канал «Клименко.Тайм».

Авторы украинского Телеграм-канала написали, что по крайней мере три российских борта МиГ-31К осуществили пуски ракет Х-47 «Кинжал» по территории Украины. Первое сообщение о серии мощных взрывов в Староконстантинове было опубликовано в 15:25 по Москве. Информация о повторных взрывах на украинском аэродроме поступила в 16:51 по Москве.

Украинские паблики также сообщают о серии мощных взрывов в Киеве и Житомирской области. При этом информацию о ракетной атаке на аэродром ВСУ в Староконстантинове подтвердили в командовании ВСУ.

«Россияне нанесли удар по Староконстантинову в Хмельницкой области аэробаллистической ракетой “Кинжал”», – пресс-секретарь Воздушных сил ВС Украины Игнат.