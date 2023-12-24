Актриса Валентина Ляпина рассказал о своем отношении к нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». По ее словам, этот сериал не имеет аналогов в российском кинематографе. Некоторые считают, что «Слово пацана» можно сравнить с российским проектом «Мир! Дружба! Жвачка!», демонстрирующий период 80-х годов в СССР.

Однако Ляпина уверена, что эти сериалы совершенно разные по жанру, своему стилю и историческому контексту. Каждый из сериалов имеет собственную изюминку, однако они кардинально разные.

Актриса призналась, что пока посмотрела только две серии «Слова пацана». Однако она уверена, что шоу станет культовым, как в свое время таким стал сериал «Бригада» и фильм «Брат». Ляпина отметила, что в России давно не снимали таких сильных проектов, способных глубоко погрузить зрителя в прошлое.

Валентина Ляпина похвалила режиссуру Жоры Крыжовникова, создавшего, по ее словам, невероятно мощную картину. Этот фильм, отметила актриса, заставит многих россиян переосмыслить трагические исторические факты нашей страны.