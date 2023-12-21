В Сумской области прогремели сильные взрывы, рассказал Telegram-канал «Политика страны». Местные власти пока молчат о последствиях, мониторинговые ресурсы сообщают о возможной работе систем ПВО.

Вечером 20 декабря тревога объявлялась по всей территории Украины из-за взлета истребителей МиГ-31К с ракетами «Кинжал». Также сообщалось о перемещении дронов-камикадзе «Герань» в направлении восточных и южных областей. Так, стало известно, что группа беспилотников летела в сторону одесского региона.

Россия неоднократно заявляла, что удары не наносятся по гражданским объектам. Дроны-камикадзе и ракеты используются для атак на военную, а также на промышленную и энергетическую инфраструктуру, которая так или иначе используется для целей ВСУ.