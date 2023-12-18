Во время боксерского поединка, проходившего в рамках городского первенства в Первоуральске Свердловской области, умер 14-летний спортсмен. Видеозапись спарринга двух боксеров опубликовал в своем Телеграм-канале спортивный журналист Александр Лютиков.

На опубликованных кадрах модно увидеть, как два подростка очень уверенно начали поединок обмениваясь ударами. Однако вскоре 14-летний спортсмен в синем перестал отражать удары своего противника и «поплыл». При этом рефери на сразу заметил изменение в поведении спортсмена и не остановил бой. Предположительно боксер мог пропустить сильный удар от своего противника в область печени, что и могло стать причиной смерти подростка.

Сначала спортсмену пытался оказать первую помощь дежуривший на соревнованиях медик, а позже прибывшая на место трагедии бригада врачей скорой помощи. Очевидцы отметили, что врачам пришлось добираться к потерпевшему пешком, поскольку на территории отеля «Первоуральск» был закрыт шлагбаум.

В результате полученных во время поединка травм подросток скончался в карете скорой помощи. Тело 14-летнего школьника было направлено на судмедэкспертизу, а прокуратура региона уже сообщила о начале проверки всех обстоятельств трагедии.