Тяжелые для просмотра кадры с попыткой ликвидации российских военнослужащих оператором украинского дрона в зоне проведения спецоперации были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В ролике, снятом дроном ВС Украины, можно увидеть, как российский боец ползком тащит на себе своего раненного товарища. Когда их замечает украинский дрон, российский боец пытается отвлечь внимание оператора БПЛА от своего раненого товарища на себя и уворачивается от двух сброшенных гранат, запрашивая эвакуацию по рации.

После оператор украинского дрона пытается добить раненого военнослужащего ВС России, но гранаты взрываются в стороне. На кадрах можно увидеть, что даже после детонации взрывных устройств российский боец продолжает двигаться.