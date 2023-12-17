Рано утром 17 декабря российскими системами противовоздушной обороны была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты, расположенные в Волгоградской области, двумя беспилотниками. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области», – сообщили в Минобороны РФ.

Авторы Телеграм-канала «Мобилизация 34» опубликовали видео момента перехвата одного из беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над Волгоградской областью. На опубликованных кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть, как темное небо осветила яркая вспышка. В объектив камеры попал момент уничтожения украинского беспилотника.