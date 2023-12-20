Российские бойцы в ходе боестолкновения с диверсантами Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Крынки, расположенного на левом берегу Днепра, взяли в плен раненого наемника из Польши. Соответствующая видеозапись была опубликована в Телеграм-канале губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«Наши военные взяли в плен под Крынками польского наёмника. Он был ранен, другие боевики из группы бросили его и сбежали. Российские бойцы оказали поляку первую медпомощь и отправили в тыл. Дальше его доставят в госпиталь. Так действуют настоящие воины армии цивилизованного государства», – написал автор поста.

На опубликованных кадрах, снятых российскими бойцами, можно увидеть, как во время стрелкового боя военнослужащий ВС РФ оказывает первую медицинскую помощь раненому наемнику из Польши. При этом на вопрос, куда делись остальные члены его подразделения, он отвечает бранью на польском языке.

Иностранные наемник, сражавшийся в рядах ВС Украины, был доставлен в тыл для оказания медицинской помощи. Он рассказал, что в его отряде было шестеро человек, которые бросили его на поле боя.