Воздушно-космические силы Российской Федерации применили для уничтожения позиций ВСУ на правом берегу реки Днепр мощнейшую авиабомбу ФАБ-1500М-54, оснащённую универсальным модулем планирования и коррекции. Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала «Военный обозреватель».

«Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России осуществляет сброс мощнейшей фугасной авиабомбы ФАБ-1500М-54, оснащённой универсальным модулем планирования и коррекции. Цель – позиции ВСУ на правом берегу Днепра», – сообщают авторы Телеграм-канала.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как позиции украинских военнослужащих, расположенные в дачном кооперативе на правом берегу Днепра, были уничтожены мощной авиабомбой. При этом объективный контроль поражения цели российские военнослужащие осуществляли, как с наземных позиций, так и с помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата.