Песня из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на татарском языке «Пыяла» сейчас невероятно популярна в «Тик Токе». Однако в этой ленте присутствует еще один трек на татарском – песня «Котылу». Данную композицию исполняют Ольга Соловьева и Евгения Зиборова. Эту песню можно услышать в трейлере сериала.

Большая часть слов в этой композиции все же написана на русском языке. Однако есть несколько строк в песне, которые повторяются на татарском языке:

Котылу, котылу, котылу —

синең җылы кулларың

Котылу, котылу, котылу

Кулларың-кулла-кулларың

Значение слова «котылу» изменяется в зависимости от контекста. Но в целом, это можно перевести как спасение, избавление от чего-то. «Кул» — это рука, а «кулларың» — твои руки.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» – российский криминальный сериал о молодежных группировках, существовавших в конце 80-х годов в СССР. В основу сюжета был взят так называемый «казанский феномен». Режиссер проекта – Жора Крыжовников. Главные роли исполнили Иван Янковский, Леон Кемстач, Анна Пересильд, Рузиль Минекаев, Анастасия Красовская.