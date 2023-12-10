9 декабря завершился финал конкурса «Мисс НГУ» в Новосибирске. Мероприятие проводилось в большом зале Дома Ученых. Студентки Новосибирского государственного университета соревновались друг с другом за звание самой талантливой и красивой.

Этот конкурс в НГУ проводится с 1996 года. Его организацией занимается студенческий клуб Квант. Победительницей конкурса стала студентка четвертого курса факультета естественных наук Анастасия Данилова. Титулы вице-мисс получили Лада Сорокина, студентка второго курса магистратуры экономического факультета и Карина Дзябенко, студентка первого курса гуманитарного института.

В финал вышли 12 участниц. Более двух месяцев девушки готовились к финальному конкурсу. Кроме профессиональной фотоссесии девушкам необходимо было подготовить творческий номер.

«Помимо этого сделали девочкам насыщенную культурную программу. Мы выезжали и плавали на яхтах – учились парусному спорту. Это проходило в первую неделю октября, когда было еще тепло. Был у нас картинг, мастер-классы по изготовлению суши…», – рассказал президент клуба «Квант» Никита Мироненко.

Главным призом конкурса являлось звание «Мисс НГУ» и iPhone последнего поколения.