Как стало известно из украинского издания «Обозреватель» в Киеве был снесен советский памятник экипажу бронепоезда «Таращенец». Журналисты опубликовали фотографии, на которых можно увидеть процесс демонтажа. Данный постамент был демонтирован и перевезен в место хранения.

«Памятник “Таращанец” декоммунизирован в Дарницком районе», – сообщил один из украинских Телеграм-каналов.

Памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец» был расположен в Дарницком районе в центре одноименного парка. Постамент получил название в честь советского бронепоезда «Таращанец». Его установили в 1939 году. Однако в период оккупации Киева немецкими захватчиками в 1941- 1943 годах был разрушен. Через два года после завершения ВОВ памятник был восстановлен.

Напомним, в начале декабря в Киеве был снесен памятник командиру Красной армии Николаю Щорсу. В ходе демонтажа выяснилось, что копыта лошади невозможно было достать из цемента, поэтому их отпилили.