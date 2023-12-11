В Москве 10 декабря прошла праздничная служба в храме Знамения иконы Божьей Матери после его реставрации. Соответствующие видеокадры церковного богослужения, на котором присутствовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, опубликовали «Известия».

На кадрах можно увидеть часть церковных обрядов, которые прошли во время службы в отреставрированном храме. Божественную литургию и великое освящение храма Знамения иконы Божьей Матери провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В конце праздничной службы глава Русской православной церкви подарил внутренним войскам России образ святого преподобного Сергия Радонежского в память о богослужении.

По словам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, который присутствовал на богослужении, освящение храма является символом одобрения работы, проводимой для укрепления веры среди сотрудников правоохранительных органов. При этом православная вера помогает им выполнять тот нелегкий долг по обеспечению безопасности россиян и поддержания правопорядка в стране.