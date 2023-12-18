Жители многоквартирного дома, расположенного по улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге, обнаружили во внутреннем дворе мертвое тело молодой девушки. Очевидцы сообщают, что мертвая девушка была полураздетой и в наушниках. Об этом сообщает портал E1.RU.

«Зрелище не из приятных. Когда я пришла, тело прикрыли уже. По приезде полиции и скорой так и лежала, место огородили. Говорят, была в наушниках и полураздетая», – рассказала местная жительница.

По предварительным данным, погибшей девушки на вид около 25 лет. Девушку обнаружили мертвой под окнами многоэтажного здания в домашней одежде. Предположительно девушка могла выпасть из окна с большой высоты. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Ранее стало известно, что во время боксерского поединка, проходившего в рамках городского первенства в городе Первоуральск Свердловской области, 14-летний спортсмен получил травмы, из-за которых скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.