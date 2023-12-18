Украинский народный депутат Марьяна Безуглая написала в соцсетях, что уклонисты на Украине будут ограничены в правах. По словам чиновницы, новый законопроект о мобилизации, рекрутинге и прохождении военной службы, предложенный на рассмотрение Верховной раде, содержит в себе ряд ограничений в правах при уклонении от службы в армии.

«Рекрутинг — только добровольно, мобилизация — принудительно. Концепт заключается в том, что если ты доброволец, тебя государство обслуживает, сервисный подход. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав», – написала Безуглая.

Ранее Марьяна Безуглая сообщила в Телеграм-канале о предложении в украинском парламенте лишать отсрочки от мобилизации сотрудников правоохранительных органов, Бюро экономической безопасности, а также пенитенциарной службы. Кроме того, украинские парламентарии планируют снизить призывной возраст с 27 до 25 лет с ограничением прав уклонистов.