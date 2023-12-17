Российский ракетный удар по секретному подземному бункеру, расположенному на территории аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области, похоронил заживо 12 высокопоставленных офицеров НАТО и 28 офицеров ВС Украины под завалами. Об этом сообщает Телеграм-канал «Украина.ру».

Сообщается, что 14 декабря по территории украинского аэродрома был нанесен комбинированный удар со стороны ВКС РФ. Сначала военный объект в Староконстантинове был атакован тремя ударными БПЛА, которые были сбиты украинской системой ПВО. После чего по аэродрому был нанесен удар тремя ракетами «Калибр» и одной гиперзвуковой ракетой «Кинжал», который и уничтожил подземный бункер.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выключили сотовую связь в окрестностях аэродрома, чтобы не допустить утечки информации о ликвидации военного командования ВСУ и офицеров НАТО. По предварительным данным, известно о 12 ликвидированных офицерах НАТО из Польши и Чехии.