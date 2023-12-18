После освобождения Марьинки в ДНР в одном из полуразрушенных домов российские военнослужащие обнаружили девять тел бойцов ВС РФ, попавших в засаду и оборонявшихся до последнего патрона. Одним из них оказался 22-летний Рудаков Роман Александрович из Батайска. Боец успел написать на кирпичной стене полуразрушенного дома предсмертную записку: «Кто меня найдет – позаботьтесь о моей матери, сестре и брате». Корреспондент «МК» пообщался с классным руководителем российского военнослужащего.

«Рома был очень скромным и воспитанным. Сейчас сидела, прокручивала в голове школьные годы, и не могла вспомнить ни одного конфликтного случая, связанного с Ромой. Он не был особо активным в силу своей скромности. Не выбивался в первые ряды, но всегда откликался на любые просьбы, выполнял все поручения. Ребята его очень уважали», – рассказала Марина Николаевна.

По ее словам, Роман всегда опекал своего брата Лешу, которому трудно давался ряд предметов в школе из-за проблем со зрением. Братья учились в одном классе и Роман всегда вступался за брата.

«Рома его опекал, ходил за братом как курочка-наседка. Следил, куда Леша сел, достал ли он все канцелярские принадлежности, куда положил портфель. Везде ходил за ним следом. Они не сидели за одной партой. Рома садился или сзади Леши, или сбоку – в другом ряду, чтобы брат всегда был в поле его зрения. В пятом классе, ближе к концу года, родители забрали Лешу из нашей школы. Он продолжил обучение в специализированной школе-интернате», – вспоминает классный руководитель.

Марина Николаевна отметила, что Роман был старательным и исполнительным учеником, всегда выполнявшим домашнее задание. При этом его любимым школьным предметом была история. Наверное, именно поэтому Рома вырос настоящим патриотом.