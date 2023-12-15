Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз будет достаточно сложным и займет очень длительный период. Он будет непростым из-за политических дрязг и коррумпированности чиновников.

Отметим, что саммитом Евросоюза было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в ЕС с Украиной и Республикой Молдовой.

«Переговорный процесс будет длительным, болезненным, сложным, непростым для украинцев. У них коррупция, нарушения всевозможные, политические дрязги. Но движение будет, оно закончится рано или поздно, придет к финалу, и Украина будет готова вступить в Евросоюз», – заявил Топорнин.

Напомним, что Евросоюзом еще в июне 2022 года был предоставлен статус стран-кандидатов в ЕС Украине и Молдове. При этом были выдвинуты несколько жестких условий, чтобы начать формальные переговоры для вступления в союз. Статус страны-кандидата и начало переговоров еще не означает, что страна обязательно будет принята в Евросоюз.