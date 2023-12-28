Практически новый внедорожник российского производства Lada Niva был выставлен на продажу в Великобритании. Продавец просит за автомобиль 22 тысячи фунтов (около 2,6 миллионов рублей). Об этом в своем материале британский таблоид The Sun.

«Внедорожная “икона”, любимая Владимиром Путиным, выставлена на продажу с пробегом всего 362 мили (около 600 км) по цене, которая сделает ее самой дорогой в своем роде в Великобритании», – написал автор статьи.

Британские журналисты вспомнили «наиболее известный момент появления» Lada Niva в прессе, когда один из образцов внедорожника приобрел российский президент Владимир Путин в личное пользование в далеком 2009 году.

При этом журналисты издания отметили, что несмотря на высокую стоимость автомобиль Lada Niva все равно остается «намного дешевле» других моделей с полным приводом западного производства. Уникальность автомобилю придает и тот факт, что она была произведена в 2021 году. Ведь после начала СВО в начале 2022 года ввоз российских автомобилей на территорию Великобритании был остановлен.