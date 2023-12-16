В Нижнем Тагиле в Свердловской области 50-летний мужчина оставил своего 8-летнего сына одного дома, ушел, но не вернулся. Мальчик рассказал в школе, что его отец пропал. В полицию обратилась заместитель директора школы. Отмечается, что мужчина пропал 10 декабря.

Правоохранители обнаружили труп мужчины в поселке Старатель в районе стадиона. Об этом сообщили МУ МВД «Нижнетагильское».

«В ходе поисковых мероприятий одной из групп из числа оперативных сотрудников отдела полиции 16 МУ МВД России „Нижнетагильское “ в районе станции Старатель было обнаружено тело мужчины, находившегося в розыске, как без вести пропавший», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Точная причина смерти мужчины на данный момент неизвестна. Она будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в московской квартире было найдено мумифицированное тело 70-летней дочери советского авиаконструктора Кирилла Курьянского.