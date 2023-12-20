Близкий друг Александра Градского журналист и писатель Евгений Додолев поделился с журналистами содержанием бесед с ныне покойным музыкантом. По словам Додолева, эти слова Градского не были включены в посвященную его 70-летию книгу.

Журналист рассказал, что записывал интервью с Александром Градским вплоть до весны 2020 года. В планах была публикация новой книги в 2024 году на 75-летие композитора. Однако в 2021 году Александр Борисович скончался. А Додолев заявил, что новую книгу не станет выпускать.

«Планировалось, что в 2024 году к 75-летию Градского выйдет новая книга, но без Александра Борисовича я не стану ее выпускать», – заявил писатель.

Как отметил Додолев, в 2020 году во время интервью с Градским у них зашел разговор о Алле Пугачевой. По словам композитора, Алла Борисовна еще с 1986 года перестала часто выступать. Причиной являются проблемы с голосом – узлы на связках. Поэтому Пугачева еще с тех времен не могла давать несколько концертов подряд. Она зарабатывала на корпоративах, который были редким явлением.

Журналист передал слова Градского, рассказавшего почему Пугачева вышла замуж за Максима Галкина (внесен Минюстом в список иностранных агентов в РФ).