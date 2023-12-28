Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выложила в своем Телеграм-канале фотографию с изображением своей обнаженной спины и рук. На фото отчетливо видны мышцы спортсменки, сформированные за долгие годы тренировок.

В своем посте Степанова процитировала слова российского режиссера Никиты Михалкова:

«Когда соски смотрят в небо, а ягодицы как орех, то любая глупость и пошлость выглядит смело и даже обаятельно. А когда соски смотрят в пол, а кругом целлюлит, то всё остаётся только пошлостью и только глупостью».

От себя олимпийская чемпионка добавила, что «демонстрировать надо мышцы и медали, ими завоеванные – а не “ягодицы и соски”».

По всей вероятности, данный пост является отсылкой к скандальной «голой» вечеринке, организованной Анастасией Ивлеевой. На это мероприятие явилось множество российских знаменитостей в полуобнаженном виде. Эта вечеринка вызвала невероятное негодование общественности. Многие назвали ее «пиром во время чумы», и сейчас подобные мероприятия являются неуместными из-за кризиса и потерь, которые Россия переживает на фоне спецоперации на Украине.