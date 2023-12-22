Ряд компаний в Европейском союзе может обанкротиться в случае отказа от импорта некоторых видов российской стальной продукции. Поэтому в новом санкционном пакете ЕС не был введен запрет на ввоз стальных полуфабрикатов из России. Об этом в своем материале сообщает издание Der Spiegel.

«Невыносимо, что под влиянием нескольких государств–членов и импортеров стали Европейский союз доводит свою собственную систему санкций до абсурда», – привод авто статьи заявление генерального директора Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт.

По словам европейских дипломатов, в ходе консультаций по новому санкционному пакету за продление льготного периода выступали представители компаний из Чехии, Италии и Бельгии. При этом руководство Германии выступало за прекращение льготного периода ввоза стальных полуфабрикатов из России. Примечательно, что доля российских «слябов» в европейском импорте в последние месяцы 2023 года составила около 56 процентов, превысив досанкционные показатели.