Вскоре после ракетной атаки ВС Украины в ночь на 26 декабря по Феодосии в Сети начали появляться видеоролике с моментом взрыва, снятые местными жителями. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Телеграм-канале сообщил, что спецслужбы смогли выявить всех причастных к съемке и публикации роликов в Сети.

«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки – объективный контроль. Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб», – написал Крючков.

Советник главы Крыма напомнил, что съемку и публикацию в Сети подобных видеороликов, на которым запечатлены последствия атак противника, можно получить уголовное наказание. При этом он поблагодарил всех журналистов, которые воздержались от публикации подобных материалов.