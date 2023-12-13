Советом Федераций одобрен закон по ограничению использования мобильных телефонов в учебных заведениях. Данная информация стала доступна на сайте Совфеда.

Данную инициативу поддержало 157 сенатора. Данные изменения будут внесены в закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно данному закону, школьникам запрещается использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время учебных занятий. Исключением являются случаи угрозы возникновению здоровью и жизни учеников, работников учебного заведения и иные экстренные случаи.

Кроме того данным законом устанавливается право преподавателей на уважение человеческого достоинства и защиту от всех форм физического и психологического насилия и оскорбления личности.

6 декабря Государственной Думой был принят в третьем чтении закон о запрете использования телефонов на уроках в школе, в том числе и в учебных целях. После вступления закона в силу школьники не смогут пользоваться мобильными телефонами во время уроков.