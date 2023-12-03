В Красноярске сотрудники Дорожно-патрульной службы решили использовать современные тренды, чтобы представить обновленный автопарк. В официальном Телеграм-канале Госавтоинспекции Красноярского края «ГИБДД124» был опубликован короткий видеоролик с танцами инспекторов на фоне нового китайского кроссовера.

При создании ролика сотрудники ДПС решили использовать звуковую дорожку из популярной французской комедии «1+1», где в одной из сцен главный герой включил веселую музыку и начал танцевать, игнорируя просьбы своего начальника.

Ролик стал вирусным после публикации в Сети на разных площадках. При этом в комментариях пользователи оставляют доброжелательные отзывы. «Какие крутые тачки теперь у наших ДПСников», – написала пользователь с ником Юлия. «Самые креативные сотрудники в крае», – написала пользователь Мария. «Круто, молодцы. Радостно видеть, что люди в такой серьезной профессии умеют улыбаться и бывают позитивны», – написала пользователь с ником murashka_life.