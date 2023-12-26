Известный музыкальный критик и журналист Сергей Соседов запомнился зрителям телевизионного шоу «Суперстар» своими едкими комментариями в адрес участников проекта, где он занимал кресло одного из членов жюри. Однако спокойно отреагировать на критику в адрес его собственного дебютного выступления на сцене телешоу критик не смог. Об этом сообщает портал prozvezd.info.

Лера Кудрявцева и Наталья Королева, например, посоветовали Соседову больше никогда не брать в руки микрофон, чтобы петь на сцене. При этом Лариса Гузеева отметила, что после выступления Сергея Васильевича он едва ли сможет спокойно заснуть ночью.