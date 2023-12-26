Известный музыкальный критик и журналист Сергей Соседов запомнился зрителям телевизионного шоу «Суперстар» своими едкими комментариями в адрес участников проекта, где он занимал кресло одного из членов жюри. Однако спокойно отреагировать на критику в адрес его собственного дебютного выступления на сцене телешоу критик не смог. Об этом сообщает портал prozvezd.info.
Лера Кудрявцева и Наталья Королева, например, посоветовали Соседову больше никогда не брать в руки микрофон, чтобы петь на сцене. При этом Лариса Гузеева отметила, что после выступления Сергея Васильевича он едва ли сможет спокойно заснуть ночью.
«Да пусть не спит! Ради Бога. Лично я своим выступлением доволен! Эта песня написана на мои слова: она с серьезным смыслом. Единственное, на телевидении ее показали не всю: убрали второй куплет. Композиция длится почти 5 минут. Если бы я знал, что ее урежут, то не дал бы ее в эфир. Она должна звучать в полном варианте. Это не набор слов, моя песня имеет содержание. Это моя история, песня про меня», – заявил музыкальный критик.