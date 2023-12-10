В своем недавнем интервью главный редактор информационного агентства RT Маргарита Симоньян прокомментировала текущую ситуацию в зоне специальной военной операции. По словам журналистки, на данный момент она не видит смыла начинать ведение переговорного процесса с Киевом. Она предложила украинским военнослужащим сдаваться в плен, чтобы сохранить свою жизнь.

Симоньян подчеркнула, что решение конфликтной ситуации между Россией и Украиной не получится решить юридическим путем. Журналистка считает, что ради сохранения своих жизней украинским бойцам следует сдаваться в плен ВС России.

Маргарита Симоньян отметила, что в будущем переговоры с Киевом станут возможными. Но до этого России необходимо взять под свой контроль необходимые территории. Таким образом, по ее словам, будет зафиксирована победа России. Она считает, что на данный момент для переговоров еще рано, так как для России нужно решить вопрос с Одессой.