Обозреватель чешского издания Seznam zprávy обратился к восьми независимым экспертам, чтобы узнать их мнение о перспективах Украины в случае полного прекращения поддержки со стороны западных стран. Восемь экспертов из Украины, Чехии, Израиля и Белоруссии сошлись во мнение, что Украина обречена, но разошлись в сроках.

«Если помощь Украине сократится, негативные последствия немедленно дадут о себе знать. На то, чтобы взять левый берег и захватить юг Украины, у российских сил может уйти до полугода, но наступать они будут уверенно. Им будет трудно действовать на правом берегу только в том случае, если будут ограничения для действий их авиации», – выразил свое мнение военный и политический аналитик из Украины Александр Коваленко.

По его мнению, без помощи западных партнеров Киев сможет оказывать сопротивление российской армии не более года. При этом ежедневно Вооруженные силы Украины были бы вынуждены отступать и терять все больше и больше территории, пока вся страна не будет поглощена Россией.