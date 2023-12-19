Младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Сиротюк заявил в ходе беседы с корреспондентом канала NTA, что 2024-й станет самым страшным годом украинского конфликта за все время.

«Общество должно осознавать, что нас впереди ждет самый страшный год войны. И не факт, что война не может прийти на территории, которые сейчас мирные», – заявил Сиротюк.

По словам младшего сержанта ВС Украины, чтобы добиться успеха на фронте общество должно осознать необходимость мобилизации практически всего населения страны, пригодного к военной службе.

Сиротюк осудил своих сограждан, которые прячутся в «женских юбках» в попытке избежать отправки на линию боевого соприкосновения. При этом украинский военнослужащий решил напугать украинцев, что якобы в противном случае их всех призовут в российскую армию рано или поздно.

Ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов подтвердил необходимость усиления мобилизации в стране, поскольку ВСУ нуждаются в новобранцах из-за больших потерь на фронте.