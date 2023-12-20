Государственная корпорация «Ростех», поставляющая порядка 90% военной техники в зону СВО для российской армии, представила в своем Телеграм-канале вторую часть проекта «Боевые монстры Ростеха», в рамках которого боевые машины ВС России представлены в виде механизированных монстров.

«Работа российской армии и отечественного вооружения в зоне СВО послужили началом нового героического эпоса, которому нужны визуальные образы. Русский солдат уже порядка десяти лет прочно ассоциируется с «вежливым человеком», и мы отлично себе его представляем. Российская военная техника же имеет оправданную репутацию «оружия победы», но в современной мифологии ее образ практически не визуализирован. В рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха мы взялись за эту работу, ведь почти 90% техники, участвующей в СВО, произведено предприятиями Госкорпорации», – написала представитель госкорпорации.

Самолет А-50У представлен в виде огромного небесного кита-локатора. Боевой вертолет Ми-28Н художники изобразили в виде летучей мыши, являющейся настоящим «Ночным охотником». Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) предстала в образе краба-помощника. Реактивная система залпового огня превратилась в волгатитана российской артиллерии. ОТРК «Искандер-М» стал ракетной сколопендрой, а «Изделие 305» превратилось в механизированного летающего змея.