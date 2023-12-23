Российский исполнитель грузинского происхождения Ираклий Пирцхалава не смог попасть в Республику Молдову. Об этом сообщается на молдавском телеканале ТВ-5. Артист прилетел в Молдову для участия в новогодних концертах. Однако ему было отказано во въезде в страну.

Пирцхалава должен был дать концерты в городе Оргеев, однако в связи с запретом на въезд в страну концерты выступления артиста были отменены. Погранслужба Республики Молдовы отказалась дать журналистам информацию по данному поводу. Поэтому причина, почему Пирцхалава не смог въехать в Молдавию, неизвестна. Отмечается, что за минувшие сутки въезд в страну был запрещен 39 людям.

Подобные ситуации в Молдавии являются достаточно частым явлением. Молдавскими властями уже неоднократно было отказано во въезде в страну артистам из России, ученым, общественным деятелям, представителям масс-медиа.

В августе 2023 года в Республику Молдову не пустили всемирно известного композитора и исполнителя Горана Бреговича.