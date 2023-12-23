В Москве было изъято 673 кг латиноамериканского кокаина, который наркокурьеры пытались переправить в Европейский союз. Сотрудники ФСБ России задержали по данному делу двоих граждан РФ. Отмечается, что стоимость изъятых наркотических веществ составляет от 2.5 до 6.5 млрд. рублей.

Как выяснилось, одной из задержанных является 20-летняя девушка. Она проживает в Воронеже и является студенткой медицинского колледжа. Девушка состоит в браке и имеет малолетнего ребенка. Сейчас она находится в СИЗО. Сейчас ей вменяют статью о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Однако свою вину задержанная не признает.

По словам ее родственников, 5 декабря девушка рассказала родителям, что подруга из Латинской Америки предложила ей заработок – отвезти в Москву пакет с документами. 7 декабря она перестала выходить на связь. Затем родные узнали о ее задержании.

По версии следствия, груз с кокаином прибыл в Россию из Латинской Америки. Наркокурьеры должны были транзитом через Московский регион отправить его в одну из стран Евросоюза.