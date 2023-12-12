В Трудовой Кодекс Российской Федерации Министерство труда внесло поправки. Теперь будет включено в оплату за сверхурочную работу компенсационные выплаты. Согласно данным поправкам, сверхурочная работа будет включать в себя компенсационные и стимулирующие выплаты при учете фактических результатов: «за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере».

Поводом для внесения поправок в Трудовой кодекс РФ стал иск сторожа из Кемеровской области в Конституционный суд России. Мужчина посчитал, что его работа в ночное время не оплачивается в полном объеме, так как должна быть выше, чем в дневное время.

При расчете компенсационных выплат он предлагал исходить из МРОТ, а не из его оклада, как это делал работодатель. Конституционный суд России постановил, что работа в ночное время считается отклонением от нормальных условий труда, поэтому она должна быть оплачена выше заработной платы в дневное время.