Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов высказал свое мнение относительно ситуации, произошедшей с российской певицей Еленой Ваенгой, потерявшей сознание на сцене во время спектакля «Слава. Молодость». Данное событие сейчас активно обсуждают интернет-пользователи в социальных сетях. Режиссер Богомолов написал, что Ваенга не была задействована в данном спектакле.

«Какую чушь вы пишете. Ваенга играет роль в спектакле?! Мда….», – заявил Константин Богомолов.

Как передает Телеграм-канал Mash, российская эстрадная певица Елена Ваенга потеряла сознание во время своего выступления в Театре на Малой Бронной. По информации ТГ, артистка играла одну из ролей в спектакле «Слава. Молодость». Отмечается, что врачи оказали ей первую помощь на месте. Однако авторы Телеграм-канала Baza сообщили, что певица Ваенга не играла в спектакле, а находилась в театре в качестве зрителя.