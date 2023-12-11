Российский военнослужащий, получивший ранение в зоне спецоперации, сумел добраться до позиции товарищей, ползком на руках. Как стало известно, боец ВС РФ получил ранение во время штурма опорного пункта противника. У него пострадали ноги и спина.

Чтобы спастись от обезвоживания, военнослужащий ел снег. Собрав последние силы, он дополз до позиции российских войск. Его заметили при помощи разведывательного БПЛА, после чего оказали первую помощь и эвакуировали из зоны боевых действий. Видео, заснятое беспилотником опубликовал Телеграм-канал «Военное дело».

«Живой, поправляется, есть хорошие шансы по восстановлению ног», – сообщили авторы Телеграм-канала.

Примечательной является статья обозревателя американского издания The National Interest Мартина Бека, опубликованная еще до начала спецоперации на Украине. Колумнист рассуждал о возможном противостоянии России и США, отметив возможные шансы на победу. Бек подчеркнул, что русский народ является невероятно выносливым и терпеливым. Он написал в своей статье следующие строки: «Русские готовы питаться снегом, чтобы победить. А американцы – нет».