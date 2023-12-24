Президент Российской Федерации Владимир Путин с восхищением рассказал о просьбе российского танкиста, который во время награждения в Кремле попросил также наградить своего командира и выдать ему новый танк вместо денежного вознаграждения или отпуска. Соответствующее видео, на которых глава государства общается с российскими бойцами, опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своем Телеграм-канале.

«Он после награждения подошел – так же за бокалом шампанского – и говорит: “Мне дали, спасибо, но, а чем командир хуже? Так же, как я воевал.” Настоящий мужчина. Не знал ничего, а о вас, своих боевых товарищах, не забывал. … Не попросил себе ни денег, ни путевку. … Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», – заявил Владимир Путин во время общения с танкистами.

Речь идет о российском танкисте Николае Харченко, получившего в Кремле из рук главы государства «Золотую звезду» Героя России. При этом на следующей церемонии государственные награды получили и остальные члены экипажа, однако младший сержант этого не знал.